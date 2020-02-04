«Самосуд - запрещен»: юрист рассказала, что ждет убившего педофила мужчину

В Башкирии уже несколько дней обсуждают трагический случай, который произошел в Уфе несколько дней назад. По единственной пока версии 33-летний уфимец забил до смерти педофила. Погибший приставал к двум мальчикам.

История убийства уфимского педофила вот уже несколько дней не сходит с главных страниц ведущих республиканских и федеральных СМИ. 30 января 33-летний Владимир С. возвращался домой от друзей. Внезапно к нему подбежал испуганный подросток и попросил помощи: он рассказал, как вместе с другом его заманил к себе в квартиру неизвестный мужчина. Он пригрозил им расправой в случае, если они закричат, и собирался изнасиловать. Одному из ребят удалось выбежать из квартиры.

Владимир сразу же направился в квартиру, начал стучать в дверь. Когда дверь ему открыл пьяный мужчина, а за его спиной стоял испуганный мальчик, уфимец понял, что подросток говорил правду. Он вытащил мужчину на улицу, где в ходе разборок избил его деревянным штакетником. Точный удар в голову оказался фатальным, врачи скорой помощи пытались доставить пострадавшего в больницу, но тот умер на руках у фельдшеров по дороге в лечебное учреждение.

Свою оценку произошедшему дала юрист Алина Абдрахимова. Она расписала то, как должен был поступить мужчина, какие поступки были правильными, а какие - нет. Адекватным сценарием развития событий, по ее словам, был бы этот: прийти на помощь, предотвратить преступление, убедиться в безопасности окружающих людей, постараться задержать преступника и сохранить при этом улики, а затем вызвать полицию и ожидать приезда наряда.

Однако история развивалась совсем по другому сценарию.

Он вывел преступника на улицу для разговора. Допустим, хотел разобраться, но зачем? Это могло спровоцировать дополнительную агрессию со стороны насильника, могли пострадать другие люди, он мог убежать. Если Владимир ограничился бы тем, что вывел бы детей, заблокировал выход из квартиры и вызвал полицию, всего этого ужаса можно было бы избежать. Насильник получил бы заслуженное наказание, доказательств достаточно. Алина Абдрахимова, юрист

Все, что известно об этой истории, это то, что рассказал сам Владимир следователям. Правоохранительные органы пока разбираются в произошедшем, к расследованию подключился центральный аппарат Следственного комитета из Москвы. Главной загадкой на сегодняшний день остается возможность пересмотра уголовной статьи, по которой уфимец проходит подозреваемым. Так, например, из умышленного убийства преступление может стать убийством, которое было необходимо для задержания лица, совершившего преступление.

Будет сбор показаний и доказательств. Конечно, будут учтены все смягчающие моменты, в том числе и то, что насильник уже отсидел за педофилию. А далее будет суд, который, я уверена, примет во внимание все нюансы. Самосуд - запрещен. Самосуд может привести к разложению общества, в итоге начнут страдать невинные. Алина Абдрахимова, юрист

По итогам прошедшего накануне заседания суда по определению меры пресечения подозреваемому был назначен домашний арест. Его адвокат надеется, что суд по итогу учтет обстоятельства, при которых было совершено преступление.

Приняли во внимание тот факт, что он спасал невинных малолетних граждан РФ. Будем надеяться, что в дальнейшем при рассмотрении непосредственно уголовного дела также все смягчающие обстоятельства будут приняты во внимание. Искандер Кабиров, адвокат подозреваемого