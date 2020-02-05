«Клянусь, пацаны»: как житель Уфы объяснял, что поймал и избил педофила

Вчера в СМИ появились кадры последних минут жизни предполагаемого педофила. Уфимец погиб после того, как его избил неравнодушный горожанин. Редакция bash.news публикует полную версию этого видео.

Вот уже несколько дней не только Башкирия, но и вся страна обсуждает поступок 33-летнего Владимира С. из Уфы. Мужчина вытащил на улицу из квартиры и избил местного жителя, который, по его словам, пытался изнасиловать двух подростков. На погибшего уфимцу пожаловался один из парней, которому удался вырваться из злополучной квартиры. Он подбежал к подозреваемому на улице, когда тот возвращался домой. Тогда Владимир решил самостоятельно решить проблему, но местный житель после нанесенных ему ударов штакетником скончался в машине скорой помощи.

Редакция bash.news публикует полную версию видео, которое сняли очевидцы, проходившие мимо места расправы. Избитый мужчина лежит на снегу, все вокруг залито кровью. По его состоянию видно, что дело плохо: он хрипит, его лицо распухло от ударов. Владимир же, в свою очередь, пытается объяснить, что произошло, однако удается ему это с трудом. По некоторым данным мужчина был в тот вечер пьян, это можно заметить по его речи. Он пытается встать и рассказать свою версию, но местные жители и подоспевшие на место происшествия полицейские требуют, чтобы Владимир лежал на земле.

Клянусь, пацаны, отвечаю. Не веришь? Клянусь. Педофил, пацаны. Соседей спросите вот этих. Педофил, короче, прикинь? Педофила поймали. Куртку мне порвал. Он здесь живет. Владимир С., подозреваемый

Все это время избитый мужчина лежит в снегу и хрипит. В конце видео свидетели отмечают, что скорая помощь уже подъехала. Спустя некоторое время избитый мужчина скончается.

Мнения жителей страны разделились. Одни считают, что Владимир поступил правильно, другие уверены, что как раз суд решает судьбу преступников, а не гражданские лица. Ранее мы публиковали Мнения жителей страны разделились. Одни считают, что Владимир поступил правильно, другие уверены, что как раз суд решает судьбу преступников, а не гражданские лица. Ранее мы публиковали независимую оценку этой трагедии юристом. По словам экспертов, уфимец мог бы избежать ареста. Для этого достаточно было бы действовать по иному, более мирному сценарию. этой трагедии юристом. По словам экспертов, уфимец мог бы избежать ареста. Для этого достаточно было бы действовать по иному, более мирному сценарию.

Калининский районный суд оставил 33-летнего под домашним арестом. Ближайшие 2 месяца Владимир проведет не в изоляторе, а у себя дома под наблюдением стражей порядка. Судья учел совокупность факторов: мужчина защищал детей, помимо этого погибший уже отбывал срок за подобное преступление.