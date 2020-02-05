В районе Башкирии проводят исследования посеянных озимых культур

Специалисты Россельхозцентра проводят исследования посеянных озимых культур в Альшеевском районе. Способ диагностики – монолитные пробы. В течение двух недель растения отращиваются.
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Далее специалисты определяют густоту, зараженность болезнями, поврежденность вредителями и вычисляют процент вероятности гибели. По этим данным выдается заключение по уходу за посевами, в том числе и обработке против вредителей.
Озимые культуры в Альшеевском районе занимают площадь более 14 тысяч гектаров. Из них половина отведена под рожь. Остальное составляют пшеница и рыжик.
Автор: Эмиль Бассареев