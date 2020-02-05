В районе Башкирии проводят исследования посеянных озимых культур

Специалисты Россельхозцентра проводят исследования посеянных озимых культур в Альшеевском районе. Способ диагностики – монолитные пробы. В течение двух недель растения отращиваются.

Далее специалисты определяют густоту, зараженность болезнями, поврежденность вредителями и вычисляют процент вероятности гибели. По этим данным выдается заключение по уходу за посевами, в том числе и обработке против вредителей.

Радик Гареев, начальник Альшеевского районного отдела - филиала ФГБУ «Россельхозцентр»: «По сравнению с другими годами содержание личинок вредителей очень много. Мы также выявляем на содержание скрытых стебельных вредителей. Личинка озимой мухи повреждает только одно растение, личинки шведской мухи повреждают несколько растений за период вегетации».

Озимые культуры в Альшеевском районе занимают площадь более 14 тысяч гектаров. Из них половина отведена под рожь. Остальное составляют пшеница и рыжик.