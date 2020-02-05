В Национальном музее в Уфе открылась выставка «Калейдоскоп народных премудростей», которая приурочена к VI Всемирной Фольклориаде. Авторами проекта является уфимский коллектив Ольги Полянских и Лилии Шаповал. Основной замысел выставки – возрождение фольклора.
горячие новости
Каждая из работ дает ответы на актуальные вопросы современности. Такие как семейные ценности, взаимоотношение мужчины и женщины, уважение к старшим. Дополняют колоритные экспонаты поговорки и пословицы разных народов мира. Выставка продлится до конца февраля.