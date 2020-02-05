В Уфе открылась выставка «Калейдоскоп народных премудростей»

В Национальном музее в Уфе открылась выставка «Калейдоскоп народных премудростей», которая приурочена к VI Всемирной Фольклориаде. Авторами проекта является уфимский коллектив Ольги Полянских и Лилии Шаповал. Основной замысел выставки – возрождение фольклора.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Лилия Шаповал, художник-педагог: «Когда я начала исследовать непосредственно все символы всех народов, я обнаружила, что они все есть у всех народов. Мы едины, только у нас немного разные выражения своих эмоций, своих традиций. Это правильно».

Каждая из работ дает ответы на актуальные вопросы современности. Такие как семейные ценности, взаимоотношение мужчины и женщины, уважение к старшим. Дополняют колоритные экспонаты поговорки и пословицы разных народов мира. Выставка продлится до конца февраля.

Ольга Школьная, посетительница выставки: «Некоторые работы у меня живут дома. Они очень меня согревают, имеют свое излучение».