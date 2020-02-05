В Уфе разыскивают молодого парня, который пропал летом

Волонтёрская организация РОО «Поиск детей» оповестила о пропаже молодого парня. 27-летний Марсель Баширин пропал в Уфе. Его не могут найти ещё с июля прошлого года.

Последний раз Марсель выходил на связь 15 июля 2019 года. С тех пор местоположение молодого человека неизвестно. Волонтёры просят обратить внимание на ориентировку.

Рост Марселя примерно 168 см, телосложение худощавое. Глаза и волосы тёмного цвета. В момент пропажи парень был одет в коричневую кофту, синие джинсы, тёмно-синие кеды и коричневую бейсболку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, просят обратиться по номерам: дежурный номер РОО «Поиск Детей – Башкортостан» 8-927-969-89-19 и 102.