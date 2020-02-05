В Башкирии грузовик устроил страшную аварию

Серьёзное ДТП произошло в Архангельском районе Башкирии. Грузовик столкнулся со встречной легковушкой на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Сообщается, что есть пострадавшие.

38-летний водитель грузовика, уроженец Кармаскалинского района, не справился с управлением. «КамАЗ» столкнулся со встречным автомобилем. Им оказалась «Тайота», за рулём которой был 41-летний житель Белорецка.

Травмы получили три человека, находящиеся в салоне «Тайоты». Среди них 41-летний водитель и две пассажирки 59 и 81 лет. Пострадавшие госпитализированы, а в причинах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.