В Уфе доставщик воды справил нужду в бутыль от питьевой воды

Шокирующее видео распространилось в социальных сетях вчера. На записи можно увидеть, как доставщик воды совершает действия с пустой бутылью, похожие на опорожнение мочевого пузыря. На мужчине нет никаких опознавательных признаков названия фирмы.

Камера в одном из лифтов города сняла мужчину, который зашёл с двумя пустыми булками воды. Видимо, он принёс жильцам воду, а сам забрал из квартиры многоразовые тары. В какой-то момент он подносит одну из пустых бутылей и, как говорят авторы видео, справляет нужду.

В компании по доставке воды используют многоразовые тары, после очищения в пустые бутыли снова заливают питьевую воду. Жителей города возмутило такое обращение с посудой, в которой потом будет находиться вода для питья. В компании, где предположительно работает доставщик воды, никак не прокомментировали ситуацию.