В Уфе пройдет II этап Кубка России по фристайлу

4 – 8 февраля 2020 года на базе МАУ СШОР по горнолыжному спорту под руководством Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан проводится 1; 2 этап Кубка России по фристайлу (акробатика) и Первенство России среди юниоров.
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В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ярославской области, Красноярского края, Республика Казахстан.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
06 февраля 2020 – 1 этап Кубка России;
Торжественное открытие соревнований в 12.15.
Начало соревнований в 12.30.
Церемония награждения победителей и призёров соревнований в 14.45.
07 февраля 2020 – первенство России среди юниоров;
Начало соревнований в 12.30.
Церемония награждения победителей и призёров соревнований в 14.45.
08 февраля 2020– 1 этап Кубка России;
Начало соревнований в 12.30.
Церемония награждения победителей и призёров соревнований в 14.45
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 160, корпус 6.
Телефон для справок 8-917-7732087 - Елена Сергеевна.