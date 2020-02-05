В Уфе пройдет II этап Кубка России по фристайлу

4 – 8 февраля 2020 года на базе МАУ СШОР по горнолыжному спорту под руководством Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан проводится 1; 2 этап Кубка России по фристайлу (акробатика) и Первенство России среди юниоров.