Следком России взял под контроль дело об убийстве педофила в Уфе

Следственный комитет России взял под контроль резонансное дело об убийстве предполагаемого педофила в Уфе. Преступление произошло в столице Башкирии 30 января. На улице к 33-летнему Владимиру С. подошел испуганный подросток.
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Школьник рассказал, что вырвался из квартиры, в которую их с другом заманил педофил. Уфимец последовал за подростком, освободил второго мальчика и вытащил 54-летнего мужчину на улицу, где между ними завязалась драка. От нанесенных травм старший скончался на месте. Момент его смерти попал на Школьник рассказал, что вырвался из квартиры, в которую их с другом заманил педофил. Уфимец последовал за подростком, освободил второго мальчика и вытащил 54-летнего мужчину на улицу, где между ними завязалась драка. От нанесенных травм старший скончался на месте. Момент его смерти попал на видео. .
В отношении Владимира С. возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под домашний арест на два месяца. Примечательно, что на защиту уфимца встали жители России. Более 40 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить его от уголовного преследования.