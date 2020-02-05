Следком России взял под контроль дело об убийстве педофила в Уфе

Школьник рассказал, что вырвался из квартиры, в которую их с другом заманил педофил. Уфимец последовал за подростком, освободил второго мальчика и вытащил 54-летнего мужчину на улицу, где между ними завязалась драка. От нанесенных травм старший скончался на месте. Момент его смерти попал на Школьник рассказал, что вырвался из квартиры, в которую их с другом заманил педофил. Уфимец последовал за подростком, освободил второго мальчика и вытащил 54-летнего мужчину на улицу, где между ними завязалась драка. От нанесенных травм старший скончался на месте. Момент его смерти попал на видео. .