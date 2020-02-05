«Спасу, прилечу!»: в Уфе поиски 24-летнего парня с инсулинозависимостью закончились трагедией

Родной мой, всё, что пишу, это ничтожно по сравнению с тем, что чувствую! Моё материнское сердце и любовь и забота, вам поровну на двоих с Данькой, знаешь это, дорогой сын! Мы все любим тебя! Только дай знать! Спасу, прилечу! Посмотри, сынок, как много добрых людей на свете! Всё будет хорошо!! Выход есть всегда!

Альмира, мать Кирилла