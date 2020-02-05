«Спасу, прилечу!»: в Уфе поиски 24-летнего парня с инсулинозависимостью закончились трагедией

Почти 40 дней назад в Уфе пропал 24-летний Кирилл Павловский. Он ушёл из дома 27 декабря, и больше никто из родных не видел его. Парень болел диабетом, поэтому остро нуждался в каждодневных уколах.

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Сегодня Альмира, мама Кирилла, сообщила трагическую новость. Тело парня было найдено 4 февраля на одной из крыш уфимских домов. Оно находилось в неестественной позе, поэтому мама Кирилла уверена, что сын умер насильственной смертью.

Как сообщалось ранее, Кирилл переживал трудные времена. Болезнь в последнее время приносила много дискомфорта парню, тело мучили боли и без уколов четыре раза в день Кирилл не мог жить. В последний день перед пропажей парень по душам поговорил с мамой, поделился своими переживаниями и получил нужную поддержку, но от трагедии его это не спасло.

Родной мой, всё, что пишу, это ничтожно по сравнению с тем, что чувствую! Моё материнское сердце и любовь и забота, вам поровну на двоих с Данькой, знаешь это, дорогой сын! Мы все любим тебя! Только дай знать! Спасу, прилечу! Посмотри, сынок, как много добрых людей на свете! Всё будет хорошо!! Выход есть всегда!

Альмира, мать Кирилла

Мама Кирилла поделилась детской фотографией сына. Трудно представить, как болит сердце матери, которая потеряла ребёнка. Альмира намерена идти до конца в своём желании выяснить правду о смерти сына.

Фото: Соцсети.