«Спасу, прилечу!»: в Уфе поиски 24-летнего парня с инсулинозависимостью закончились трагедией

Почти 40 дней назад в Уфе пропал 24-летний Кирилл Павловский. Он ушёл из дома 27 декабря, и больше никто из родных не видел его. Парень болел диабетом, поэтому остро нуждался в каждодневных уколах.
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Сегодня Альмира, мама Кирилла, сообщила трагическую новость. Тело парня было найдено 4 февраля на одной из крыш уфимских домов. Оно находилось в неестественной позе, поэтому мама Кирилла уверена, что сын умер насильственной смертью.
Как сообщалось ранее, Кирилл переживал трудные времена. Болезнь в последнее время приносила много дискомфорта парню, тело мучили боли и без уколов четыре раза в день Кирилл не мог жить. В последний день перед пропажей парень по душам поговорил с мамой, поделился своими переживаниями и получил нужную поддержку, но от трагедии его это не спасло.
Мама Кирилла поделилась детской фотографией сына. Трудно представить, как болит сердце матери, которая потеряла ребёнка. Альмира намерена идти до конца в своём желании выяснить правду о смерти сына.
Фото: Соцсети.