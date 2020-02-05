«Попутали темные силы»: житель Татарстана рассказал, почему ограбил церковь в Уфе

Житель Татарстана обвиняется в ограблении уфимской церкви. По данным следствия, мужчина разбил стекло иконы и похитил ювелирные украшения, оставленные прихожанами в благодарность святителю Николаю Чудотворцу. Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

После совершения грабежа он выбежал на улицу и, сев вместе с приятелем в автомобиль, скрылся. Информация о произошедшем поступила в отдел полиции Советского района Уфы. Полицейские немедленно приступили к поиску злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в грабеже. Мужчину задержали в Альметьевске.

«Было установлено, кому принадлежит машина. Это оказался уроженец города Альметьевска, Татарстан. Не ожидали, что задержат, сопротивления не оказывали. При задержании сразу дали признательные показания». Сотрудник уголовного розыска УМВД России по г. Уфе

Подозреваемого доставили из Альметьевска в Уфу. Его друг сейчас проходит по уголовному делу о грабеже свидетелем. Что толкнуло задержанного на этот поступок, он так и не смог объяснить. Говорит, что его «попутали темные силы». По предварительной версии, украденные ценности мужчина реализовал случайным покупателям.

«Там дверь идет, я дернул икону, а там стекло. Дернул, не рассчитал, стекло разбилось. Всё, что висело, упало. Цепочка, там несколько изделий было, зацепилась за мои пальцы. Я начал убегать». Задержанный

И хотя кары небесной за кражу задержанный может избежать – священнослужители готовы простить оступившегося мужчину, то перед законом Российской Федерации ответить воришке всё же придётся.