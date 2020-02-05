«Попутали темные силы»: житель Татарстана рассказал, почему ограбил церковь в Уфе

Житель Татарстана обвиняется в ограблении уфимской церкви. По данным следствия, мужчина разбил стекло иконы и похитил ювелирные украшения, оставленные прихожанами в благодарность святителю Николаю Чудотворцу. Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.
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После совершения грабежа он выбежал на улицу и, сев вместе с приятелем в автомобиль, скрылся. Информация о произошедшем поступила в отдел полиции Советского района Уфы. Полицейские немедленно приступили к поиску злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в грабеже. Мужчину задержали в Альметьевске.
Подозреваемого доставили из Альметьевска в Уфу. Его друг сейчас проходит по уголовному делу о грабеже свидетелем. Что толкнуло задержанного на этот поступок, он так и не смог объяснить. Говорит, что его «попутали темные силы». По предварительной версии, украденные ценности мужчина реализовал случайным покупателям.
И хотя кары небесной за кражу задержанный может избежать – священнослужители готовы простить оступившегося мужчину, то перед законом Российской Федерации ответить воришке всё же придётся.
Автор: Азат Садреев