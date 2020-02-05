В Уфе поймали опасную банду, похитившую бизнесмена

Четыре человека было задержано правоохранительными органами в подозрении на похищение человека. В полицию обратился местный предприниматель, заявив, что его похитили неизвестные и заставили провести денежные махинации. Все фигуранты дела задержаны.

Год назад, в феврале 2019, банда из четырех человек подкараулила бизнесмена на парковке. Там преступники сильно избили мужчину, начали угрожать ножом и потребовали отдать ключи от машины. Банда увезла предпринимателя в безлюдное место, стала угрожать расправой не только над самим мужчиной, но и над близкими, если бизнесмен не напишет долговую расписку на 1,5 миллиона рублей.