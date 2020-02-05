Белоруссия намерена увеличить закупку продукции БСК

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «К прошлому году мы с Белоруссией занимаем третье место с долей чуть менее 9%. Доля небольшая, но, на наш взгляд, уже есть какой-то результат, потенциал для увеличения».