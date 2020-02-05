Белоруссия намерена увеличить закупку продукции БСК

Белоруссия готова увеличить закупки продукции Башкирской содовой компании. Детали проекта обсуждали на совещании в Доме Правительства. Его провел первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

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За одним столом собрались предприниматели Башкортостана и Белоруссии. Участники обсудили перспективы развития сотрудничества в производственной сфере. Андрей Назаров отметил, что Белоруссия входит в число основных торговых партнеров Башкирии. На сегодняшний день башкирские предприятия традиционно поставляют топливно-энергетические товары, продукцию химической промышленности и металлургии.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «К прошлому году мы с Белоруссией занимаем третье место с долей чуть менее 9%. Доля небольшая, но, на наш взгляд, уже есть какой-то результат, потенциал для увеличения».

Автор: Айгуль Резяпова