В Башкирии школьный автобус попал в аварию из-за табуна лошадей

Дорожно-транспортное происшествие настигло маленьких жителей Салаватского района. Дети на школьном автобусе ехали по пути от деревни Айская до школы в селе Турналы. Но внезапно прямо перед транспортным средством выбежал табун лошадей.

Водитель автобуса постарался быстро среагировать и остановиться. Избежать столкновения с животными не удалось. Автобус врезался в одну из лошадей.

Издание «На земле Салавата» сообщает, что в момент происшествия в автобусе находилось 20 детей. К счастью, никто из ребят не пострадал, и до школы их довезли на легковых машинах. Бампер школьного автобуса слегка помялся, убитую лошадь отдали хозяину, а перевозка детей в школу на автобусах возобновлена.