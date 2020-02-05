Жители Башкирии в феврале смогут отдыхать больше

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в феврале. В этом месяце отмечается праздник День защитника Отечества. Именно благодаря этому дню у жителей республики появится дополнительный выходной.

День защитника Отечества традиционно празднуется 23 февраля. В этом году праздничный день выпадает на воскресенье. Поэтому было принято решение сделать ещё один выходной.

Жители Башкирии будут дополнительно отдыхать в понедельник 24 февраля. Три дня подряд (22, 23 и 24 февраля) будут длинные выходные. К слову, в пятницу 21 февраля рабочий день не будет сокращённым.