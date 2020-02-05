Уфимские спасатели спасли из оврага мамочек с детьми

Два уфимских спасателя проходят обучение в Тульской области. В эти выходные обучающиеся отправились в местный дом-музей. Однако экскурсия превратилась в опасную миссию по спасению.

На экскурсию команда спасателей из разных городов отправилась в село Себино. Они решили осмотреть местную купель, но тут заметили в овраге машину. Оказалось, что машина с молодыми мамами и их детьми скатилась вниз со склона, но обратно девушки выехать не могут.

Голыми руками отряд спасателей начал толкать машину наверх и вызволил транспортное средство. К счастью, в происшествии пострадавших нет. Также молодые мамы отметили, что спасатели — первые, кто помог им действительно делом, а не пустыми словами.