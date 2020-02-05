«По-настоящему стал счастлив на родине»: Радий Хабиров обратился к студенчеству Башкирии

Сегодня в Уфе проходит форум студентов «Дома». На мероприятие съехались студенты, которые родились в Башкирии, но образование получают в других городах и странах. Глава республики обратился лично к студентам-землякам.
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Радий Хабиров поделился, что искренне гордится успехами студентов из Башкирии. Форум «Дома» — личная инициатива Главы республики, которая направлена на прямой диалог с теми, кто получает образование в других городах и странах. Радий Хабиров поделился своим опытом работы на малой родине.
На студенческий форум приехала активная молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Перми, других городов России и зарубежья. Радий Хабиров поделился, что разработал с коллегами большой план по поддержки студентов после выпуска из учебных заведений. Уже существуют оплачиваемые стажировки с дальнейшим трудоустройством, различные гранты для молодых специалистов, а также помощь в покупке жилья.
Фото: Интернет.
Видео: khabirovradii