«По-настоящему стал счастлив на родине»: Радий Хабиров обратился к студенчеству Башкирии

Я сам много лет работал далеко от дома. Это мне помогло набраться большого опыта. Но я всегда мечтал вернуться. И по-настоящему я стал счастлив здесь – на родине. Так что и вас всех, как отучитесь, ждём дома!

Радий Хабиров, Глава Башкирии