«По-настоящему стал счастлив на родине»: Радий Хабиров обратился к студенчеству Башкирии

Сегодня в Уфе проходит форум студентов «Дома». На мероприятие съехались студенты, которые родились в Башкирии, но образование получают в других городах и странах. Глава республики обратился лично к студентам-землякам.

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Радий Хабиров поделился, что искренне гордится успехами студентов из Башкирии. Форум «Дома» — личная инициатива Главы республики, которая направлена на прямой диалог с теми, кто получает образование в других городах и странах. Радий Хабиров поделился своим опытом работы на малой родине.

Вы нам нужны: для развития нашей экономики, республики и в целом – это ваша родина. Я сам 10 лет отдал стране, но вернулся домой. Дома мы нужны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

На студенческий форум приехала активная молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Перми, других городов России и зарубежья. Радий Хабиров поделился, что разработал с коллегами большой план по поддержки студентов после выпуска из учебных заведений. Уже существуют оплачиваемые стажировки с дальнейшим трудоустройством, различные гранты для молодых специалистов, а также помощь в покупке жилья.

Я сам много лет работал далеко от дома. Это мне помогло набраться большого опыта. Но я всегда мечтал вернуться. И по-настоящему я стал счастлив здесь – на родине. Так что и вас всех, как отучитесь, ждём дома!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Интернет.

Видео: khabirovradii