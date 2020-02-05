В Башкирии пройдет Форум развития сельских территорий «Родная деревня»

В Бураевском районе Башкирии на следующей неделе, 13 февраля, пройдет Форум развития сельских территорий «Родная деревня». На него съедутся представители районной администрации, главы сельских поселений района, представители бизнеса и общественности. Предполагается, что мероприятие поможет решить несколько стратегических важных задач.

Село Бураево станет площадкой для будущего форума. У участников конференции будет возможность изучить новые и современные методы развития социальной и экономической сферы сельских поселений. Форум даст возможность представителям бизнеса, власти и общественности построить диалог и подвигнуть их на развитие общих проектов.

Участники форума в течение дня под руководством экспертов изучат вопросы привлечения социальных инвестиций, реализации социального предпринимательства, методологию и механизмы муниципального фандрайзинга. Во второй, практической, части форума участники разработают свой собственный пошаговый план создания и управления социальным проектом.