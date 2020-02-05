Бизнесмены из Башкирии отправятся на международную выставку в Египте

Бизнесмены из Башкирии отправятся на международную выставку в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям. Крупнейшая выставка пройдет с 11 по 13 февраля в Северной Африке.

EGYPS 2020 – международное мероприятие и значительное событие для представителей нефтегазовой отрасли. На мероприятие съедутся представители более 400 компаний-экспонентов. Для них будут организованы десятки технических и стратегических сессий и конференции.