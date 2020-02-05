Бизнесмены из Башкирии отправятся на международную выставку в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям. Крупнейшая выставка пройдет с 11 по 13 февраля в Северной Африке.
горячие новости
EGYPS 2020 – международное мероприятие и значительное событие для представителей нефтегазовой отрасли. На мероприятие съедутся представители более 400 компаний-экспонентов. Для них будут организованы десятки технических и стратегических сессий и конференции.
Делегация предпринимателей Башкирии также готовится принять участие в международном мероприятии. Проведение выставки стало возможным благодаря реализации в республике регионального проекта «Развитие экспорта в РБ» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого майским указом Владимира Путина.