В Башкирии из-за невнимательного водителя погибла семья с ребёнком

31 января произошло страшно дорожно-транспортное происшествие. На трассе М-5 около Аши лоб в лоб столкнулись отечественная «семёрка» и «Киа». В результате лобового столкновения погибла целая семья.

Суди по записи с видеорегистратора, «Киа» внезапно вылетела на встречную полосу. 27-летний водитель «семёрки» попытался избежать столкновения, но ему не удалось. От сильного удара машину смяло как груду металла.

27-летний мужчина скончался на месте аварии. Его 32-летняя жена погибла в машине скорой помощи. Их 7-летняя дочка, которая в момент аварии тоже находилась в салоне автомобиля, впала в кому на шесть дней.

Сегодня тётя малышки сообщила изданию 74.RU печальную новость — девочка умерла в реанимации.

Фото: ГИБДД по РБ.