В Уфе без вести пропавшего мужчину нашли закопанным за городом

В ноябре 2019 года в правоохранительные органы обратился житель Уфы. Мужчина заявил, что его отец пропал месяц назад. Следователи выяснили страшные подробности исчезновения.

Осмотрев квартиру пропавшего, следователи не нашли никаких следов криминального характера. Более того, пенсионер часто надолго уходил из дома, поэтому родственники не сразу спохватились. Следователи опросили всех близких мужчины, осмотрели территорию, выяснили ход события того дня.

Оказалось, что у пропавшего мужчины и нынешнего мужа его бывшей жены были напряженные отношения. Все трое проживали под одной крышей и часто конфликтовали. В один из таких конфликтов завязалась драка, супруг бывшей жены нанес сильные телесные повреждения мужчине, от которых тот скончался на месте.

Поняв содеянное, мужчина отвёз тело пенсионера за город и закопал. Подозреваемый во всём сознался сам, указал на место захоронения и сейчас взят под стражу.