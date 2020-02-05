«Мы вас здесь ждем»: в Уфе проходит форум студентов-земляков «ДОМА»

Глава Башкирии Радий Хабиров по видеосвязи обратился к студентам, которые получают высшее образование вне республики. Руководитель региона призвал будущих выпускников возвращаться на малую Родину. Лично руководитель присутствовать на встрече не мог, поскольку находится в командировке в Подмосковье.
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Форум студентов под названием «ДОМА» проводится в Уфе впервые. Его участниками стали около тысячи человек. Работали несколько тематических площадок, где молодежи рассказывали о возможностях и современном состоянии отраслей экономики, где студенты могли бы реализовать себя. У учащихся вузов была возможность задать вопросы вице-премьерам и министрам.