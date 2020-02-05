«Мы вас здесь ждем»: в Уфе проходит форум студентов-земляков «ДОМА»

«Сегодняшняя встреча – моя инициатива. Я хотел с вами пообщаться, поговорить о том, как вы живете и когда вы собираетесь домой. Самое главное, что я хотел сегодня вам сказать, что мы гордимся тем, что у нас огромное количество наших ребят учатся в лучших вузах страны. Во-вторых, мы очень счастливы, что вы получаете хорошие знания, получаете замечательную практику. Самое главное, что я хотел сказать: мы вас здесь ждем!».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан