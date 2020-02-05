В Башкирии опровергли информацию о нашествии волков

Специалисты опровергли информацию о надвигающемся нашествии в Башкортостан волков. В Сети распространилось видео, на котором якобы запечатлена большая стая хищников, направляющаяся со стороны Бурзянского района. Кадры выглядят устрашающе.

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На первый взгляд кажется, что это действительно волки. Однако, по словам специалистов, на видео может быть чешский волчак. Кто-то и вовсе уверен, что это миграция лосей. Подобный видеоролик распространили во многих регионах страны, в которых есть два схожих фактора – снежная зима и много лесов.

Борис Ковязин, заместитель председателя Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан «Информация о какой-то стае волков, приближающейся на территорию республики, не соответствует действительности. Никогда не было, никто не может подтвердить официально».

Автор: Анастасия Ильчибаева