Как черные кредиторы обманывают людей: новый способ

Банк России раскрыл новый способ обмана людей недобросовестными кредиторами. Так называемые кредиторы выдают деньги, а потом исчезают на долгий срок. Об этом написала "Русская газета".

В весь период "исчезновения" процентная ставка по договору растет. Затем лже-кредитор может резко появиться и подать заявление в суд с требованием оплатить всю сумму с процентами. Следует отметить, что несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу таких кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу.