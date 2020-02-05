Как черные кредиторы обманывают людей: новый способ

Банк России раскрыл новый способ обмана людей недобросовестными кредиторами. Так называемые кредиторы выдают деньги, а потом исчезают на долгий срок. Об этом написала "Русская газета".
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В весь период "исчезновения" процентная ставка по договору растет. Затем лже-кредитор может резко появиться и подать заявление в суд с требованием оплатить всю сумму с процентами. Следует отметить, что несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу таких кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу.
Заем может быть оформлен официальным договором. Доказать, что именно этот истец черный кредитор, не всегда возможно. Также в Банке России также отметили, что зачастую мошенники выдают себя за работников государственных банков