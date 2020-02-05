В Уфе открылся новый спортивный центр с бассейном

Спортивный центр на 800 посещений в сутки открыли в уфимском микрорайоне Инорс. Объект включает в себя тренажёрный зал и 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Планируется, что уроки плавания тут будут проводить и для учеников ближайших школ.

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Первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров и мэр Уфы Ульфат Мустафин осмотрели помещения, пообщались с тренерами и жителями микрорайона. Строительство бассейна обошлось в 150 миллионов рублей. Первый заплыв состоялся на церемонии открытия объекта. По словам спортсменов, этого события они ждали долгие годы. Такой же бассейн построят и в микрорайоне Шакша.

Вячеслав Никитин, житель микрорайона Инорс: «Неплохо, вода мягкая. Очень хорошо плавается. Раньше приходилось ездить заниматься в "Буревестник"».

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Главой республики поставлена задача – уделить дополнительное внимание и контроль спортивному направлению. Поэтому решили в муниципальных образованиях, где нет бассейна, до 2024 года еще 16 бассейнов построить».

Автор: Азат Садреев