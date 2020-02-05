В Уфе открылся новый спортивный центр с бассейном

Спортивный центр на 800 посещений в сутки открыли в уфимском микрорайоне Инорс. Объект включает в себя тренажёрный зал и 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Планируется, что уроки плавания тут будут проводить и для учеников ближайших школ.

Первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров и мэр Уфы Ульфат Мустафин осмотрели помещения, пообщались с тренерами и жителями микрорайона. Строительство бассейна обошлось в 150 миллионов рублей. Первый заплыв состоялся на церемонии открытия объекта. По словам спортсменов, этого события они ждали долгие годы. Такой же бассейн построят и в микрорайоне Шакша.