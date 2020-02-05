В Уфе пойманы мошенники, которые распродали муниципальные земли на 20 миллионов рублей

Прокуратура города Нефтекамск отправила в суд дело о местном жителе и махинациях с деньгами. Как известно, мужчина получил государственные земли на постройку оздоровительного центра. Однако мошенник решил продать полученные территории.

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Житель Нефтекамска продал земли некоммерческой организации, которая разделила участки на 63 части. Эти земли организация продала 15 людям и получила от 200 тысяч до 1 миллиона за каждый участок. Всего мошенники получили около 9 миллионов рублей.

Также три злоумышленника продали землю под строительство торгово-офисного центра. За него мужчины получили 10 миллионов рублей. Сейчас все земли возвращены в собственность муниципалитета, а сделки расторгнуты.

Мошенники свою вину не признают. Предстоит долгое разбирательство.

Фото: Интернет.