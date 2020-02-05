В Уфе пойманы мошенники, которые распродали муниципальные земли на 20 миллионов рублей

Прокуратура города Нефтекамск отправила в суд дело о местном жителе и махинациях с деньгами. Как известно, мужчина получил государственные земли на постройку оздоровительного центра. Однако мошенник решил продать полученные территории.

Житель Нефтекамска продал земли некоммерческой организации, которая разделила участки на 63 части. Эти земли организация продала 15 людям и получила от 200 тысяч до 1 миллиона за каждый участок. Всего мошенники получили около 9 миллионов рублей.

Также три злоумышленника продали землю под строительство торгово-офисного центра. За него мужчины получили 10 миллионов рублей. Сейчас все земли возвращены в собственность муниципалитета, а сделки расторгнуты.

Мошенники свою вину не признают. Предстоит долгое разбирательство.