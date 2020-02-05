В Уфе возложили цветы к памятнику Александру Матросову

Сегодня, 5 февраля, исполнилось 96 лет со дня рождения Александра Матросова. В Уфе в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к памятнику Героя Советского Союза возложили цветы. За годы войны более 400 патриотов страны заслонили собой амбразуру огневых точек, среди которых героически погиб 19-летний Александр Матросов, закрыв своей грудью амбразуру.

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Гульнара Мануйлина, начальник отдела ДОСААФ Республики Башкортостан: «Это мероприятие мы провели в этом году впервые и хотим сделать его ежегодным. Идея создания мероприятия – это 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Когда хочется вспомнить поименно каждого, кто внес свою лепту в победу великого народа».

В мероприятии участвовало и подрастающее поколение в лице кадетов, школьников, а также представителей ветеранских общественных организаций. Все собравшиеся почтили память Героя минутой молчания.

Юрий Алферов, военный комиссар Кировского и Ленинского районов города Уфы, полковник: «Ровно 96 лет назад, 5 февраля 1924 года, родился этот герой. Это пример героизма, мужества, стойкости. Пример самопожертвования во имя свободы и независимости нашей Родины».