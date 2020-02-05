В Уфе возложили цветы к памятнику Александру Матросову

Сегодня, 5 февраля, исполнилось 96 лет со дня рождения Александра Матросова. В Уфе в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к памятнику Героя Советского Союза возложили цветы. За годы войны более 400 патриотов страны заслонили собой амбразуру огневых точек, среди которых героически погиб 19-летний Александр Матросов, закрыв своей грудью амбразуру.