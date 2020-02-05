Талантливый парень из Башкирии покорил жюри известного вокального конкурса

На телеканале «Россия-1» проходит большой вокальный проект «Ну-ка, все вместе!». В вокальном конкурсе проявил себя 20-летний житель Стерлитамака. Об успехах Эрика Ахметова рассказали представители вокальной школы, из которой выпустился молодой певец.

Жюри вокального конкурса было в восторге от способностей уроженца Башкирии. Молодой певец прошёл в финал масштабного шоу. Сколько баллов получил Эрик и какую песню исполнял, пока неизвестно.

Сейчас Эрик живёт в Москве и получает музыкальное образование в училище имени Гнесиных. Молодой певец не первый раз участвует в вокальном конкурсе, но до этого ему не удавалось пройти так далеко. Сейчас парень готов сиять и бороться за главный приз — кубок проекта, 1 миллион рублей и контракт на запись оригинальной песни.