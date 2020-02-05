В Уфе стартовал хоккейный Турнир пяти наций среди юниорских сборных до 17 лет

Россиянам составят конкуренцию команды США, Швеции, Финляндии, Чехии. Сегодня уже сыграли американцы и чехи. Счет встречи 7:3 в пользу США.

А в 19 часов на льду «Уфа-Арены» сойдутся Россия и Швеция. Напомним, в составе национальной команды нашей страны три игрока из системы «Салавата Юлаева». Это вратарь Семен Вязовой, защитник Динис Кадыров и форвард Никита Скоропад. Все подробности смотрите в Дневнике Турнира пяти наций по будням в 20 часов и в выходные дни в 18:15.

А днем на малой арене прошел благотворительный матч «Хоккей – каждому». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, игроки команды «Салават Юлаев», а также хоккеисты-ветераны и известные общественные деятели республики. Более подробный материал смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей в 21:30.