Хоккейный клуб «Уфа» празднует своё двухлетие

Хоккейному клубу «Уфа» 2 года – дата не круглая, а для кого-то и несерьезная. Однако за это время было проделано много работы, и руководителям уже есть, чем гордиться. В честь праздника команда провела открытую тренировку.

Четырехлетний Анри Григоренко пока неуверенно, но уже стоит на коньках. Хотя занимается всего около 2 месяцев. И это без помощи папы. Игорь Григоренко пока не вмешивается в хоккейную жизнь своих детей. За исключением выбора команды, в которой они занимаются.

Игорь Григоренко, двукратный чемпион России, член совета ХК «Уфа»: «Здесь с ребятами занимаются профессиональные тренеры, уделяют много внимания. Поэтому я сюда младшего ребенка отдал, чтобы он развивался быстрее. Хотелось бы, чтобы дети продолжили мое дело».

И этот пример не единственный. В хоккейный клуб «Уфа» отдал своего сына и нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин. Всего же сегодня в команде занимается около 70 хоккеистов. А начинал клуб с группы, в которой было меньше 10 человек.

Дмитрий Цыбин, тренер ХК «Уфа»: «Есть инвесторы, есть меценаты, которые хотят построить коробку под наш клуб, чтобы мы полноценно двигались и развивались».

Занимаются в клубе не только мальчики, но и девочки. Одна из них – Катя Цыбина, дочь тренера команды. Юная хоккеистка помимо ледовых занятий посещает и тренировки по теннису, но хоккейные гены отца дают о себе знать.

Екатерина Цыбина: «Иногда прихожу к папе на хоккей для удовольствия. Больше всего мне нравится в хоккее кого-нибудь потолкать или швырнуть».

В этом году в жизни хоккейного клуба произошло знаковое событие. Был проведен турнир для 6-летних игроков. Команда «Уфы» встречалась с коллективами СДЮСШОР «Салават Юлаев». Это большое подспорье для юных воспитанников к еще большему желанию заниматься.

Александр Поляков, тренер-преподаватель ХК «Уфа»: «В принципе, надо дать им проявить себя. Им важно сыграть, почувствовать себя настоящими хоккеистами. Уже исходя из практики будем добавлять что-то новое».

2 года – это только начало пути ХК «Уфа». В будущем руководство планирует расширяться и попробовать свои силы в чемпионате России как полноценная хоккейная школа.