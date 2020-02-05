Хоккейный клуб «Уфа» празднует своё двухлетие

Хоккейному клубу «Уфа» 2 года – дата не круглая, а для кого-то и несерьезная. Однако за это время было проделано много работы, и руководителям уже есть, чем гордиться. В честь праздника команда провела открытую тренировку.
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Четырехлетний Анри Григоренко пока неуверенно, но уже стоит на коньках. Хотя занимается всего около 2 месяцев. И это без помощи папы. Игорь Григоренко пока не вмешивается в хоккейную жизнь своих детей. За исключением выбора команды, в которой они занимаются.
И этот пример не единственный. В хоккейный клуб «Уфа» отдал своего сына и нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин. Всего же сегодня в команде занимается около 70 хоккеистов. А начинал клуб с группы, в которой было меньше 10 человек.
Занимаются в клубе не только мальчики, но и девочки. Одна из них – Катя Цыбина, дочь тренера команды. Юная хоккеистка помимо ледовых занятий посещает и тренировки по теннису, но хоккейные гены отца дают о себе знать.
В этом году в жизни хоккейного клуба произошло знаковое событие. Был проведен турнир для 6-летних игроков. Команда «Уфы» встречалась с коллективами СДЮСШОР «Салават Юлаев». Это большое подспорье для юных воспитанников к еще большему желанию заниматься.
2 года – это только начало пути ХК «Уфа». В будущем руководство планирует расширяться и попробовать свои силы в чемпионате России как полноценная хоккейная школа.
Автор: Александр Усманов