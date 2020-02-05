В Уфе прошел турнир по каратэ в честь Дня защитника Отечества

В Уфе прошел открытый чемпионат и первенство города по каратэ, посвященное Дню защитника Отечества. В традиционном турнире приняло участие около 200 спортсменов в возрасте от 7 до 60 лет. В рамках соревнований прошли поединки среди ветеранов – они стали украшением состязаний.

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Всего было разыграно около 50 комплектов наград. Турнир стал частью подготовки каратистов к весеннему международному чемпионату «Open Башкортостан – Полосатый Тигр». Он пройдет в Уфе с 16 по 17 мая.

Рустам Магсумов, президент Федерации каратэ Республики Башкортостан: «Сегодняшние соревнования традиционно проводятся накануне Дня защитника Отечества. Здесь принимают участие ветераны, которые практически все служили в армии. И дети – сегодня спортсмен, а завтра защитник Отечества».

Марат Хайруллин, ветеран башкирского каратэ: «Хотелось бы, чтобы дети более тщательно изучали технику каратэ. Ведь именно техника делает наш вид спорта таким специфическим».

Автор: Роза Хабибуллина