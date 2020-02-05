В Уфе прошел турнир по каратэ в честь Дня защитника Отечества

В Уфе прошел открытый чемпионат и первенство города по каратэ, посвященное Дню защитника Отечества. В традиционном турнире приняло участие около 200 спортсменов в возрасте от 7 до 60 лет. В рамках соревнований прошли поединки среди ветеранов – они стали украшением состязаний.