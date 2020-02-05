Элвин Грей назвал уродами тех, кто преследует его коллегу

Популярный башкирский певец Элвин Грей встал на защиту своей коллеги. Автомобиль певицы Иркэ был разбит в Казани неизвестными. Элвин Грей не смог сдержать негодования.

На своей странице в социальной сети певец выложил шокирующие кадры с места происшествия. Иркэ давала концерт в столице Татарстана, когда пришло сообщение, что в зале заложена бомба. Проверка территории показала, что вызов ложный, но после концерта певицу ждали снова печальные новости.

Окна в машине Иркэ были полностью разбиты. Как сообщает Элвин Грей, такое происходит уже не первый раз: машине Иркэ уже подрезали тормозной шланг, а в другой раз портили колёса. Певец жестоко отреагировал на вандализм неизвестных.

Концерт прошёл на ура, при полном зале. На утро опять ЧП. Машина певицы разбита в хлам. Вы что творите, уроды???!!! Элвин Грей