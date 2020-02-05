Житель Башкирии пригрозил женщине убийством за отказ от алкоголя

В полицию Стерлитамака обратилась местная жительница. Она обвинила 32-летнего мужчину в том, что тот угрожал ей убийством. Оказалось, потерпевшая стала не первой жертвой таких серьёзных угроз.

Женщина познакомилась с 32-летним мужчиной случайно, они решили продолжить общение у друзей обвиняемого. Там мужчина предложил своей новой знакомой выпить, а на отказ отреагировал очень буйно: стал размахивать ножом и угрожать убийством. К счастью, женщине удалось утихомирить мужчину, но после произошедшего она сразу отправилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что мужчина не первый раз угрожает расправой людям. Нашлись ещё две жертвы буйного дебошира, которые тоже чуть не лишились жизни из-за отказа. 32-летний житель обвинен по статье «Угроза убийством», а также не раз привлекался к ответственности за кражи.