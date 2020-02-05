Новый маршрут и остановка: в Башкирии система «Инцидент» помогла решить транспортную проблему

Общественный транспорт является неотъемлемой частью жизни больших и малых городов. Люди ежедневно ездят на автобусах на работу, учебу или в поликлинику на прием к врачу. Раньше жителям 14 улиц микрорайона «Метеостанция» города Дюртюли приходилось ходить пешком.

Промокая под снегом и проливным дождем, люди тратили на дорогу около 40 минут. Автобус к ним просто не заезжал. Сложнее всего было пенсионерам. Устав от долгих прогулок, жители написали о своей проблеме в социальных сетях. Люди оставили обращение на странице Радия Хабирова.

Рифа Рамазанова, жительница города Дюртюли: «Раньше пешком ходили или на личном транспорте. Сейчас, когда нужно, на автобус выходим, иногда пешком добираемся».

Эту жалобу зарегистрировала система «Инцидент-Менеджмент». Спустя полгода, в декабре 2019, Дюртюлинское АТП запустило автобусы по новому маршруту. Теперь общественный транспорт заезжает и в микрорайон «Метеостанция». Автобусы с табличкой №6 появляются на горизонте каждые 10 минут. Рады не только взрослые, но и дети. Школьники теперь могут доехать до учебы на общественном транспорте.

Фидаис Ханафиев, водитель автобуса: «Именно вот с этой остановки, с Российской, начал работать с ноября. Все пассажиры довольны, всем нравится. Охватывает все школы, садики. И пассажиры ездят, и все довольны, никто не жалуется».

На улицах микрорайона «Метеостанция» не только появились комфортабельные автобусы. Позаботились и о том, где люди будут ждать транспорт. Теперь пассажирам не придется мокнуть под дождем. Дюртюлинское АТП установило три крытые остановки, где жители смогут укрыться от непогоды.

Ляйсан Хайретдинова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «Было проведено комиссионное обследование, было решено продлить действия уже существующих маршрутов и пустить новый маршрут, построить три новых остановочных павильона. В кратчайшие сроки эти работы были проведены, и надо сказать, что жители этого микрорайона теперь без труда добираются до нужного пункта».

Ринат Насибуллин, директор Дюртюлинского АТП – филиала ГУП «Башавтотранс»: «Со строительством новых микрорайонов в городском поселении возникла потребность для населения в их транспортном обслуживании. Начиная с сентября 2018 года и по настоящее время с учетом мнений населения открываются маршруты, вносятся изменения в график их движения. Все это по просьбе жителей нашего города».

Вот так, написав о своей проблеме на официальной странице Радия Хабирова в комментариях под одной из фотографий, удалось решить транспортный вопрос в микрорайоне «Метеостанция» города Дюртюли. При этом стоит отметить, что в социальных сетях появилось большое количество фейковых аккаунтов Главы республики. Если вы действительно хотите обратиться к Радию Хабирову через соцсети, заходите на его официальные страницы в «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках» или «Фейсбуке». На верифицированных аккаунтах возле имени появляется синяя галочка. Если навести на нее курсором мышки, вы увидите надпись «подтвержденный профиль» или «подтверждённая страница». Оставляя комментарии и обращения здесь, вы можете быть уверены: о вашей проблеме узнают и найдут решение проблемы