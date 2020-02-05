Новый маршрут и остановка: в Башкирии система «Инцидент» помогла решить транспортную проблему

Общественный транспорт является неотъемлемой частью жизни больших и малых городов. Люди ежедневно ездят на автобусах на работу, учебу или в поликлинику на прием к врачу. Раньше жителям 14 улиц микрорайона «Метеостанция» города Дюртюли приходилось ходить пешком.
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Промокая под снегом и проливным дождем, люди тратили на дорогу около 40 минут. Автобус к ним просто не заезжал. Сложнее всего было пенсионерам. Устав от долгих прогулок, жители написали о своей проблеме в социальных сетях. Люди оставили обращение на странице Радия Хабирова.
Эту жалобу зарегистрировала система «Инцидент-Менеджмент». Спустя полгода, в декабре 2019, Дюртюлинское АТП запустило автобусы по новому маршруту. Теперь общественный транспорт заезжает и в микрорайон «Метеостанция». Автобусы с табличкой №6 появляются на горизонте каждые 10 минут. Рады не только взрослые, но и дети. Школьники теперь могут доехать до учебы на общественном транспорте.
На улицах микрорайона «Метеостанция» не только появились комфортабельные автобусы. Позаботились и о том, где люди будут ждать транспорт. Теперь пассажирам не придется мокнуть под дождем. Дюртюлинское АТП установило три крытые остановки, где жители смогут укрыться от непогоды.
Вот так, написав о своей проблеме на официальной странице Радия Хабирова в комментариях под одной из фотографий, удалось решить транспортный вопрос в микрорайоне «Метеостанция» города Дюртюли. При этом стоит отметить, что в социальных сетях появилось большое количество фейковых аккаунтов Главы республики. Если вы действительно хотите обратиться к Радию Хабирову через соцсети, заходите на его официальные страницы в «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках» или «Фейсбуке». На верифицированных аккаунтах возле имени появляется синяя галочка. Если навести на нее курсором мышки, вы увидите надпись «подтвержденный профиль» или «подтверждённая страница». Оставляя комментарии и обращения здесь, вы можете быть уверены: о вашей проблеме узнают и найдут решение проблемы
Автор: Айгуль Резяпова