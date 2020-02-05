В Уфе таксисты подняли цены вдвое из-за сбоя сервиса «Яндекс.Такси»

Этим вечером жителям Уфы не до шуток. Внезапно многие горожане обратили внимание, что привычный для большинства сервис «Яндекс.Такси» перестал функционировать. Трудности в работе наблюдаются также и у других операторов.

Подобные сбои в работе множества сервисов российской компании наблюдаются сразу на Урале, в европейской части России, Приморье и отдельных регионах Сибири. Коллапс застал врасплох пользователей сервисов в самый неподходящий момент - вечером, когда час пик достигает своего апогея. Нарушения в работе замечены не только у «Яндекс.Такси», но также в каршеринговом сервисе «Яндекс.Драйв», а также в «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Кошелек» и многих других. Владельцы интернет-сайтов отмечают, что на отдельных страницах вышли из строя счетчики Яндекса, которые считают посетителей. Иначе говоря, жизнь для многих остановилась.

Коллапсом в работе интернет-гиганта решили воспользоваться конкуренты. Так, жители Уфы оценили стоимость поездки в такси от остановки «Фирма Мир» до улицы Тухвата Янаби в Инорсе в сторонних приложениях. К слову, в половину восьмого вечера такая поездка обошлась нашему читателю в 333 рубля. При этом в час пик в 300 рублей обычно можно доехать от Телецентра до улицы Ушакова, то есть - проехать полностью весь уфимский полуостров.

На данный момент работа сервисов «Яндекса» оставляет желать лучшего. В пресс-службе компании отметили, что делают все возможное для восстановления своих продуктов.