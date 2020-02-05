«Хорошо плывётся!»: в Уфе школьники опробовали новый бассейн в Инорсе

На севере Уфы открылся Центр спортивного плавания, рассчитанный на 800 посещений в сутки. Школьники уже опробовали 25-метровые дорожки. Где еще в столице построят аналогичный объект?
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Первый заплыв в новом бассейне жители Инорса встретили аплодисментами. Раньше такого спортивного объекта в микрорайоне не было. Чтобы поплавать зимой, приходилось ездить в центр города.
Кроме бассейна, в центре также есть тренажёрный зал. Спортивное оборудование уже завезли, местные жители приступили к занятиям. Уже на этой неделе начнутся уроки плавания для учеников 1-4 классов.
Строительство объекта обошлось в 150 миллионов рублей. Часть денег поступило из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт – норма жизни». На открытие нового бассейна приехали первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров и мэр столицы Ульфат Мустафин. По словам чиновников, подобные центры нужны не только Уфе, но и другим городам и районам Башкортостана. Работа по их строительству будет продолжена.
Кроме бассейнов, Уфе не хватает и других спортивных объектов. Строительство нескольких новых центров начнётся уже в этом году.
Пока же начала занятий по плаванию ждут ученики начальных классов школ Инорса. Первые уроки пройдут уже завтра.
Бассейн в Инорсе будет не только местом для плавания, но и центром повышения квалификации для тренеров со всей республики. Учитывая, что в ближайшие годы в Башкортостане построят ещё 16 таких объектов, квалифицированные кадры будут востребованы. Кстати, в скором времени новый бассейн откроется и в микрорайоне Шакша.
Автор: Азат Садреев