«Выгнали на улицу!»: в Башкирии сотрудники закрывшегося молзавода не могут получить зарплату

Без работы и средств к существованию – в Толбазах закрылся Аургазинский молочный завод. Свыше 100 сотрудников остались на улице и пытаются получить заработную плату. Предприятие просуществовало более 30 лет.

Более сотни человек остались без работы и денег. 26 января сотрудникам сообщили о приостановлении деятельности завода. Никаких объявлений заранее, по их словам, не было. Виктор провёл на предприятии больше четырёх лет. Говорит, знает здесь всё как свои пять пальцев. Совмещал несколько должностей: работал и за электрика, и за инженера-энергетика.

Виктор Караулов, работник завода: «Все здесь работали, несмотря ни на что. Задержки, то, сё. Все работали самоотверженно. Вот не дадут соврать, я день и ночь здесь был. 25 километров отсюда, ночью звонили, приезжал. Все так работали, а они просто поступили как с отработанным материалом. Они просто, как саранча, заскочили, сделали своё и ускакали в другое место».

Денис Сайдазимов, работник завода: «Сейчас они нас выгнали на улицу, получается. За январь они зарплату нам не дали, обещают каждый день. За декабрь до конца нам не дали. Вот так вот. Мы не знаем, что делать. И мы вообще хотим, вот все работники, мы хотим, чтобы восстановили завод, и работать здесь. Здесь, в Толбазах, работы нет».

У многих семья и кредиты. Как жить дальше? Таким вопросом задаются сейчас работники Аургазинского молзавода. Предприятия, которые есть в Аургазинском районе, сотрудников не ищут.

С 26 января приостановил производство своей продукции Аургазинский молочный завод, проработавший свыше 30 лет. Более 100 человек остались без работы и средств к существованию. Сами цеха сейчас законсервированы, всё оборудование в рабочем состоянии, по словам работников, запуск всей техники займёт не больше суток.

Проблемы начались на заводе, когда его сдали по договору аренды с правом выкупа Башкирской транспортной компании. По словам представителей БТК, в предприятие было вложено порядка 12 млн рублей. Обновили оборудование, поставили новые холодильники и компрессоры, это позволило увеличить производство продукции практически вдвое. Но проработать в таком режиме долго не получилось. Со слов коммерческого директора, найти сырьё для переработки в таком количестве рядом с Аургазинским районом не удалось

Александр Чишков, коммерческий директор Башкирской транспортной компании: «С поиском молока у нас, в общем-то, так и не вышло. То есть мы завод этот под ту реализацию, которая у нас есть, мы с этим молоком не смогли. Возить постоянно татарское молоко, которое стоит 20-30 рублей, смысла нет, потому что мы в свою рентабельность не укладывались. И инвестором было принято решение, что раз поддержки завода нет, раз молоко мы не может найти, то закрыть проект».

Сейчас работники Аургазинского молзавода не просто хотят получить свои заработанные деньги, они просят не закрывать предприятие. И, возможно, их слова будут услышаны и завод возобновит свою работу, ведь договор об аренде был расторгнут. А пока дело о невыплате заработной платы сотрудникам завода уже принято на рассмотрение в трудовой инспекции и прокуратуре.