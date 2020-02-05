«Выгнали на улицу!»: в Башкирии сотрудники закрывшегося молзавода не могут получить зарплату

Без работы и средств к существованию – в Толбазах закрылся Аургазинский молочный завод. Свыше 100 сотрудников остались на улице и пытаются получить заработную плату. Предприятие просуществовало более 30 лет.
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Более сотни человек остались без работы и денег. 26 января сотрудникам сообщили о приостановлении деятельности завода. Никаких объявлений заранее, по их словам, не было. Виктор провёл на предприятии больше четырёх лет. Говорит, знает здесь всё как свои пять пальцев. Совмещал несколько должностей: работал и за электрика, и за инженера-энергетика.
У многих семья и кредиты. Как жить дальше? Таким вопросом задаются сейчас работники Аургазинского молзавода. Предприятия, которые есть в Аургазинском районе, сотрудников не ищут.
С 26 января приостановил производство своей продукции Аургазинский молочный завод, проработавший свыше 30 лет. Более 100 человек остались без работы и средств к существованию. Сами цеха сейчас законсервированы, всё оборудование в рабочем состоянии, по словам работников, запуск всей техники займёт не больше суток.
Проблемы начались на заводе, когда его сдали по договору аренды с правом выкупа Башкирской транспортной компании. По словам представителей БТК, в предприятие было вложено порядка 12 млн рублей. Обновили оборудование, поставили новые холодильники и компрессоры, это позволило увеличить производство продукции практически вдвое. Но проработать в таком режиме долго не получилось. Со слов коммерческого директора, найти сырьё для переработки в таком количестве рядом с Аургазинским районом не удалось
Сейчас работники Аургазинского молзавода не просто хотят получить свои заработанные деньги, они просят не закрывать предприятие. И, возможно, их слова будут услышаны и завод возобновит свою работу, ведь договор об аренде был расторгнут. А пока дело о невыплате заработной платы сотрудникам завода уже принято на рассмотрение в трудовой инспекции и прокуратуре.
Автор: Айгуль Хатыпова