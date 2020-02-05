«Туалет на улице, тяжело»: в Башкирии ветеран войны живет в доме без водопровода

В Уфимском районе ветеран Великой Отечественной войны мечтает о квартире. В частном доме, где он прожил всю свою жизнь, пожилому мужчине уже тяжело. В здании нет ни туалета, ни водопровода.

Сергей Оловянников добровольцем ушел на войну. Освобождал Европу, под Будапештом был сильно ранен. Но вернулся домой живым. Вскоре построил дом, где сейчас как раз и живёт.

Если настрой зависит от человека, то вот его тело больше подвластно времени. Несмотря на желание, поехать на парад Сергей Петрович не смог – здоровье не позволило. Во время войны он получил два тяжелых ранения. После второго в 44-м уже не смог продолжить службу, лежал в госпиталях. Врачи хотели даже ампутировать ногу. Пуля пробила кость.

«Форсировали реку Дунай и в Австрию попали. В Австрии бои были тяжелые. Там меня и ранило крепко. Бой небольшой был. Я четверых убил, а тут меня ранило. Ребята подобрали меня, но часа два я лежал там один. Пока они за лошадью ходили, я один остался. Вот тут было страшно». Сергей Оловянников, ветеран Великой Отечественной войны

А вот в бою об этом не приходилось думать. Страх отгоняли. Лишь мысль: либо ты, либо тебя. Еще недавно Сергей Петрович каждый год перед 9 Мая рассказывал школьникам о том, как получил Орден Славы и медаль «За отвагу». Теперь в 97 лет вспомнить об этом не может. Восстановить биографию помогают родственники и наградные выписки. Медаль «За отвагу» получил за то, что вынес раненного командира с поля боя и доставил в госпиталь.

В армию Сергей Петрович пошел в 42-м добровольцем. Отчаянным называют его родственники, отзывчивым – односельчане. После войны всю жизнь проработал фельдшером в ветслужбе. Помогал, но никогда не просил. Но в последнее время здоровье начало подводить. Всё тяжелее стало жить в родном доме, признается ветеран, где он живёт с сыном и снохой. В здании нет канализации.

«Туалет на улице. Конечно, тяжело, что говорить. Часто бывает, наложишь, куда не положено. Квартира нужна, условия. Кто об этом не мечтает? И я об этом мечтаю. Будет, не будет, может, и помру – черт его знает, сколько осталось мне жить». Сергей Оловянников, ветеран Великой Отечественной войны

Мыться ходит в баню, которую сам построил почти 50 лет назад. В Миловском сельсовете Сергей Петрович сейчас – единственный оставшийся ветеран.

Сергея Петровича недавно пригласили на вручение юбилейной медали. Рад и ей, но лучшим подарком, говорит ветеран, к 75-летию Победы для него стали бы комфортные условия, чтобы достойно прожить остаток жизни.