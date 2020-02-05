В Уфе рассказали о результатах анализов пациентов с подозрением на коронавирус

Случаев заражения коронавирусом в республике нет. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора. Доклад был представлен на совещании в правительстве республики.

На сегодня в Китае число зараженных превысило 24 тысячи человек. Погиб 491. Случаи заболевания зарегистрированы более чем в 20 странах мира. В России подтверждено пока два случая заражения. В Башкортостане необходимые меры предосторожности были предприняты сразу после появления информации о неизвестном заболевании.