Вкусные и высокоурожайные: ученые Башкирии запатентовали новые сорта картофеля

Башкирские селекционеры выводят самый вкусный картофель. Учёные получили патенты на несколько сортов паслёновых. Аграрный университет республики получил грант на 34 миллиона рублей – эти средства выделены до 2025 года.

О любимом деле прямо во время интервью он начинает говорить стихами. В селекции Денис Андрианов около полувека. Одна из самых больших гордостей – сорт «Агата НС». Назвал в честь матери жены. А ещё есть «Елена» – это сестра. Работа – как вторая семья селекционера.

Денис Андрианов, главный научный сотрудник БГАУ: «Путём скрещивания, путём подбора родительских пар и включением скрещивания диких, полудиких видов и тех сортов, которые обладают какими-то качествами».

3 высокоурожайных сорта сейчас получают патенты: «Агата НС», «Эрвел» и «Ирендык». Ранее Госсорткомиссия подтвердила право БГАУ на изобретение «Бирского», «Елены» и «Алексеевского» сортов. Последний, кстати, по отзывам – самый вкусный и выращивается в одноименном совхозе.

Фирдавис Авсахов, старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия БГАУ: «Все сорта, которые здесь находятся, обусловлены для возделывания именно в нашем регионе. Также, когда Госсорткомиссию проходят, в Приволжском федеральном округе во всех селекционных участках исследования».

Все виды проходят испытания, исследуются. Это как медосмотр в поликлинике. Только вместо врачей – научные сотрудники, а пациенты – культуры. Раньше анализы проводили в камере для электрофореза. Метод не очень полезный для лаборантов. С недавнего времени проводить анализы стало проще.

Данные отображаются на экране ноутбука. Если линии сильно искривлены, пробы имеют вирус, если прямые – нет. Таким образом выводится исключительно здоровый картофель. Отбор проходят сорта, адаптированные к климату нашего региона, а также устойчивые к вирусам и вредителям.

Сейчас разрабатывается ещё один сорт – «Башкирский». Между собой учёные называют его «Бессмертным». У вида есть свойство: его не поражает колорадский жук. Всего же в Аграрном университете сейчас почти 400 видов культур. Пока они пронумерованы. Имя сорт получает, когда проходит испытания.