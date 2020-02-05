Вкусные и высокоурожайные: ученые Башкирии запатентовали новые сорта картофеля

Башкирские селекционеры выводят самый вкусный картофель. Учёные получили патенты на несколько сортов паслёновых. Аграрный университет республики получил грант на 34 миллиона рублей – эти средства выделены до 2025 года.
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О любимом деле прямо во время интервью он начинает говорить стихами. В селекции Денис Андрианов около полувека. Одна из самых больших гордостей – сорт «Агата НС». Назвал в честь матери жены. А ещё есть «Елена» – это сестра. Работа – как вторая семья селекционера.
3 высокоурожайных сорта сейчас получают патенты: «Агата НС», «Эрвел» и «Ирендык». Ранее Госсорткомиссия подтвердила право БГАУ на изобретение «Бирского», «Елены» и «Алексеевского» сортов. Последний, кстати, по отзывам – самый вкусный и выращивается в одноименном совхозе.
Все виды проходят испытания, исследуются. Это как медосмотр в поликлинике. Только вместо врачей – научные сотрудники, а пациенты – культуры. Раньше анализы проводили в камере для электрофореза. Метод не очень полезный для лаборантов. С недавнего времени проводить анализы стало проще.
Данные отображаются на экране ноутбука. Если линии сильно искривлены, пробы имеют вирус, если прямые – нет. Таким образом выводится исключительно здоровый картофель. Отбор проходят сорта, адаптированные к климату нашего региона, а также устойчивые к вирусам и вредителям.
Сейчас разрабатывается ещё один сорт – «Башкирский». Между собой учёные называют его «Бессмертным». У вида есть свойство: его не поражает колорадский жук. Всего же в Аграрном университете сейчас почти 400 видов культур. Пока они пронумерованы. Имя сорт получает, когда проходит испытания.
Автор: Лилия Курбанова