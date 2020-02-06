В Уфе состоятся торги на право аренды земельного участка

В столице Башкирии пройдет аукцион на право заключения договоров аренды участков. Мероприятие проводит Управление земельных и имущественных отношений Администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Торги будут проходить 6 марта в 14:30. Заявку на участие можно подать до 2 марта. С молотка уйдет земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров.

Документы на участие в торгах принимаются по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 56/3. Телефон для справок: 279-04-67; e-mail:uzr.otdeltorgov@yandex.ru