В Уфе пройдет бизнес-завтрак «Самозанятость»

В столице Башкирии состоится бизнес-завтрак «Самозанятость». Приглашаются все желающие. Об этом сообщили в городской мэрии.

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Мероприятие будет проходить в среду, 12 февраля. Оно состоится в ТЦ "Башкирия". Бизнес-завтрак проводится с целью расширения возможностей занятости населения.

Организатором выступает Союз предпринимателей Уфы. Во встрече примет участие инициатор данного проекта в Республике Башкортостан Владимир Вишневский. Пройти регистрацию можно по Организатором выступает Союз предпринимателей Уфы. Во встрече примет участие инициатор данного проекта в Республике Башкортостан Владимир Вишневский. Пройти регистрацию можно по ссылке. .

Фото: Администрация Уфы.