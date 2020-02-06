В Уфе пройдет бизнес-завтрак «Самозанятость»

В столице Башкирии состоится бизнес-завтрак «Самозанятость». Приглашаются все желающие. Об этом сообщили в городской мэрии.

Мероприятие будет проходить в среду, 12 февраля. Оно состоится в ТЦ "Башкирия". Бизнес-завтрак проводится с целью расширения возможностей занятости населения.

Организатором выступает Союз предпринимателей Уфы. Во встрече примет участие инициатор данного проекта в Республике Башкортостан Владимир Вишневский. Пройти регистрацию можно по Организатором выступает Союз предпринимателей Уфы. Во встрече примет участие инициатор данного проекта в Республике Башкортостан Владимир Вишневский. Пройти регистрацию можно по ссылке. .