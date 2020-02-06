В Уфимском районе организация задолжала сотрудникам около 7 млн рублей зарплаты

В Прокуратуру Уфимского района по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Чекмагушевский молочный завод». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Установлено, что работодателем допущена задержка выплаты заработной платы с апреля 2019 года по настоящее время. Сумма задолженности составила более 7 млн рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Также по инициативе прокуратуры организацию оштрафовали на 65 тысяч рублей.