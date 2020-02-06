19-летний лихач из Уфы получил 11 штрафов за одну ночь

Молодой уфимец стал героем местных новостей за одну ночь. 19-летний парень решил покататься на машине, однако ни прав, ни машины у него не оказалось. Это не остановило молодого человека, который устроил настоящую погоню и получил 11 штрафов.

Молодой лихач на машине своего друга устроил безудержные гонки на дорогах города. Нерадивый водитель игнорировал красный сигнал светофора, создавал аварийные ситуации и, конечно, такой ездой привлек внимание сотрудников ГИБДД. Подчиняться закону парень не стал — он проигнорировал просьбу сотрудников патрульной службы остановиться, и начала настоящая погоня.

Эксклюзивными записями с видеорегистратора поделилось издание «Вести-Башкортостан». Молодого гонщика поймали, только когда он бросил автомобиль у гаражей и попытался убежать. Теперь 19-летнему парню предстоит выплатить 11 штрафов общей суммой на 25 тысяч рублей и отсидеть сутки административного ареста.

К слову, парень, видимо, никогда раньше не сталкивался с подобным процессом, потому что в зале суда вёл себя тихо и потерянно. А также попытался задобрить правосудие тем, что ему не хочется провести будущий день рождения за решёткой.

Я надеюсь на штраф, потому что скоро день рождение и мне 20 лет будет. Я бы не хотел провести день рождения где-нибудь в другом месте. молодой лихач