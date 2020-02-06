В Башкирии спасателей вызвали к ребёнку, которого засыпало снегом

Житель Кумертау стал свидетелем серьёзного происшествия. С крыши одного из частных домов внезапно сошёл снег. Мужчина заметил, что под завалом может находиться ребёнок.
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Был срочно вызван отряд спасения. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали раскопки. Ребёнка под завалом снега не нашли.
Сейчас в Башкирии наблюдаются резкие перепады температур. Такая нестабильность в погоде, провоцирует сход снега и льда с крыш домов. Сотрудники службы спасения просят быть максимально внимательными и аккуратными в это время года.
Фото: Интернет.