В Башкирии спасателей вызвали к ребёнку, которого засыпало снегом

Житель Кумертау стал свидетелем серьёзного происшествия. С крыши одного из частных домов внезапно сошёл снег. Мужчина заметил, что под завалом может находиться ребёнок.

Был срочно вызван отряд спасения. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали раскопки. Ребёнка под завалом снега не нашли.

Сейчас в Башкирии наблюдаются резкие перепады температур. Такая нестабильность в погоде, провоцирует сход снега и льда с крыш домов. Сотрудники службы спасения просят быть максимально внимательными и аккуратными в это время года.

Опасность представляют свисающие с крыш сосульки, наледи, а также снег, падающий с крыш и козырьков подъездов, сход снежных масс в сельской местности со склонов оврагов. представитель Госкомитета РБ по ЧС