В Башкирии молодой парень сбил женщину на переходе

Накануне, 5 февраля, произошло ДТП в городе Стерлитамак. 27-летний водитель на «Мазде» сбил женщину. Пострадавшей потребовалась срочная госпитализация.
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62-летняя женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако в этот момент водитель «Мазды» не успел остановиться и сбил женщину. Трагедия произошла на улице Артёма.
Пенсионерку увезли в больницу для оказания надлежащего лечения. Сотрудники ГИБДД разбираются в происшествии. Известно, что водитель «Мазды» — уроженец Ишимбайского района.
Фото: ГИБДД по РБ.