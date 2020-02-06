В Уфе погиб рабочий ЖКХ, упав с крыши

Вчера, 5 февраля, на улице Кольцевой было обнаружено бездыханное тело рабочего. Как сообщают очевидцы, скорее всего мужчина упал при очистке крыши от снега. О страшном происшествии сообщили в редакции UFA1.RU.

Примерно в обед прохожие заметили тело мужчина прямо на тротуаре. Упавший был одет в форму работника ЖКХ. Как раз в это время на крыше соседнего дома проводилась уборка снега.

Предполагается, что мужчина упал с крыши двухэтажного дома. Однако в Управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что информации о падении с крыши не было. Некоторые очевидцы предполагают, что мужчина лишился жизни по другим причинам, не связанным с падением.