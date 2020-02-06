В Уфе хотят возродить балет «Черноликие»

В Уфе предложили возродить балет «Черноликие». Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной 140-летию со дня рождения народного поэта Башкирской АССР Мажита Гафури. Впервые повесть «Черноликие» как балет была поставлена в 1965 году балетмейстером Хашимом Мустаевым.