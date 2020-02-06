В Уфе хотят возродить балет «Черноликие»

В Уфе предложили возродить балет «Черноликие». Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной 140-летию со дня рождения народного поэта Башкирской АССР Мажита Гафури. Впервые повесть «Черноликие» как балет была поставлена в 1965 году балетмейстером Хашимом Мустаевым.
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На заседании также обсудили вопросы организации празднования юбилея поэта и подготовку к изданию полного собрания сочинений Мажита Гафури. Планируют провести и Гафурийские чтения, повещенные 140-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана.