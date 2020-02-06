Житель Уфы пытался вывезти бриллиант стоимостью 1 миллион рублей

Сотрудники таможни Башкирии задержали контрабандиста. Мужчина пытался незаконно вывезти из Уфы бриллиант. Стоимость драгоценного камня оценивается в 1 миллион рублей.
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Известно, что мужчина хотел продать драгоценность на территории России. Сам бриллиант весом в 2,27 карат и стоимостью более миллиона рублей изъят. Контрабандист незаконно ввёз драгоценный камень в страну.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда веществ». Транспортная прокуратура взяла это дело под особый контроль. В данный момент проходит изучение материалов следствия.
Фото: Интернет.