Житель Уфы пытался вывезти бриллиант стоимостью 1 миллион рублей

Сотрудники таможни Башкирии задержали контрабандиста. Мужчина пытался незаконно вывезти из Уфы бриллиант. Стоимость драгоценного камня оценивается в 1 миллион рублей.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Известно, что мужчина хотел продать драгоценность на территории России. Сам бриллиант весом в 2,27 карат и стоимостью более миллиона рублей изъят. Контрабандист незаконно ввёз драгоценный камень в страну.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда веществ». Транспортная прокуратура взяла это дело под особый контроль. В данный момент проходит изучение материалов следствия.

Фото: Интернет.