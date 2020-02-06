Сборная России обыграла Швецию на Турнире пяти наций

Альберт Лещев, главный тренер юниорской сборной России: «Провели очень много времени в атаке. Создали очень много моментов. К сожалению, мы их не использовали. Сейчас посмотрим видео, подскажем ребятам. Чтобы эти моменты перенести на следующую игру и их реализовывать».