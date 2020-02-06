Сборная России обыграла Швецию на Турнире пяти наций

На старте Турнира пяти наций в Уфе сборная России обыграла Швецию. В соревнованиях принимают участие лучшие хоккеисты не старше 17 лет. Встреча получилась не очень результативной.

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В основное время было заброшено две шайбы. Счет в первом периоде открыл Дмитрий Лобанов. Тут же шведы отыгрались в большинстве. Решающую шайбу россияне забросили в овертайме. Победный гол на свой счет записал Николай Сафронов. Сегодня, 6 февраля, на турнире два матча: США сыграет со Швецией, россияне скрестят клюшки с Финляндией.

Альберт Лещев, главный тренер юниорской сборной России: «Провели очень много времени в атаке. Создали очень много моментов. К сожалению, мы их не использовали. Сейчас посмотрим видео, подскажем ребятам. Чтобы эти моменты перенести на следующую игру и их реализовывать».

Динис Кадыров, защитник юниорской сборной России: «Игра понравилась, выиграли. Было нелегко, много в обороне играли. Много моментов не реализовали, но в овертайме забили».

Автор: Артем Кошечев